Bezetting opvangplekken Oekraïners redelijk stabiel

Het aantal beschikbare opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen is ten opzichte van donderdag redelijk gelijk gebleven. In totaal zijn er nu 51.469 bedden beschikbaar, 5382 daarvan zijn nog vrij.

Het aantal opvangplekken is het hoogst sinds gemeenten die beschikbaar stelden. Het kabinet streeft ernaar in de loop van de zomer 75.000 opvangplekken te realiseren. De bezettingsgraad is in vergelijking met donderdag gelijk: negen op de tien bedden zijn in gebruik.

In totaal hebben zich sinds het begin van de telling 66.870 Oekraïners bij Nederlandse gemeenten gemeld. Volgens de laatste cijfers hebben 46.087 van hen een slaapplaats bij de gemeentelijke opvangplekken. Ruim 20.000 Oekraïners hebben opvang elders, bijvoorbeeld bij gastgezinnen.