Veiligheidsregio Zeeland: een dode en zeven gewonden door windhoos

Door de windhoos maandagmiddag in Zierikzee is een dode gevallen. Ook zijn zeven mensen gewond geraakt, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Eerder was sprake van ongeveer tien gewonden.

Zes mensen raakten lichtgewond. Zij zijn door hulpdiensten ter plekke behandeld aan hun verwondingen. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio kan niets zeggen over de ernst van de verwondingen en hoe de slachtoffers gewond zijn geraakt.