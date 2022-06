Verdachte moslimterrorist vier weken vast na aanslag gaybar Oslo

De vermeende dader van de schietpartij bij een gaybar in Oslo blijft zeker vier weken vastzitten. Een rechtbank in de Noorse hoofdstad heeft dat besloten. De verdachte moet zeker twee weken in volledige afzondering doorbrengen. De Noorse autoriteiten gaan uit van een terreuraanslag met islamitische achtergrond.

De aanvaller, een 43-jarige Noor van Iraanse komaf, schoot vrijdagnacht op mensen bij een populaire homobar. Twee personen werden gedood en 21 mensen raakten gewond. De verdachte kon binnen enkele minuten worden gearresteerd. Het motief is nog onduidelijk. De politie onderzoekt of het een haatmisdrijf was tegen homo’s. De voor afgelopen zaterdag geplande Gay Pride in Oslo werd afgeblazen.