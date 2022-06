Resultaten moeder Gamma en Karwei in 2021 hoger dan voor corona

De omzet bedroeg bijna 1,42 miljard euro, wat iets meer is dan in 2019. Daarbij werd een bedrijfsresultaat behaald van 191 miljoen euro, tegen 136 miljoen euro in 2019. ‘Ook het jaar 2021 werd gedomineerd door Covid-19. In totaal waren onze winkels 4,5 maand dicht of slechts beperkt open. Onze ervaring die we in 2020 met winkelen op afspraak, click & collect en onlinebestellingen hebben opgedaan, hebben we in het afgelopen jaar kunnen inzetten om een belangrijk deel van het omzetverlies in de winkels te kunnen compenseren’, zegt topman Harm-Jan Stoter in een toelichting. Stoter treedt in september af bij Intergamma na zestien jaar aan het roer te hebben gestaan. Hij wordt opgevolgd door Joost de Beijer.

Ook zegt Intergamma dat is geprofiteerd van een groot productaanbod om woningen te verduurzamen. In de tweede helft van het jaar nam de vraag naar die producten en diensten toe vanwege onder meer de hoge energieprijzen, aldus het bedrijf.

Intergamma is wel voorzichtig met zijn verwachtingen vanwege de onzekerheid rondom het consumentenvertrouwen, de energiecrisis, inflatie en oorlog in de Oekraïne. ‘Consumenten zijn terughoudend als het gaat om het doen van grote aankopen en we verwachten dat die trend zich zal voortzetten zolang er onzekerheid is.’