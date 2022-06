Opvolging topvrouw Rintel bij NS nog onbekend, vakbonden verdeeld

Er is nog niets bekend over de opvolging van Marjan Rintel als president-directeur bij de NS. De topvrouw verlaat het vervoersbedrijf om eind deze week te beginnen als topbestuurder bij luchtvaartmaatschappij KLM, maar haar huidige werkgever kan nog niets melden over een definitieve opvolger. Financieel directeur Bert Groenewegen neemt zoals gepland haar werkzaamheden over totdat er een opvolger is.

Vakbond VVMC vindt dat de NS haast moet maken met het aanstellen van een definitieve opvolger. ‘Het mooiste zou zijn om binnen drie maanden iemand te hebben, maar in ieder geval dit jaar nog’, aldus bestuurder Rob de Groot. Volgens hem is het belangrijk dat er een definitieve oplossing komt met het oog op het verhelpen van de ‘grootste problemen bij de NS’: het sluiten van een nieuwe cao en het oplossen van de personeelstekorten. Door een gebrek aan beschikbaar personeel rijden al weken minder treinen.

Vakbondsbestuurder Henri Janssen bij FNV vindt gezien die tekorten dat bij het invullen van de vacature van president-directeur juist de minste haast is. ‘Er rijdt geen trein minder door het ontbreken van Rintel. Ik heb wel gehoord dat mensen geen vrij kunnen krijgen door het aantal openstaande overige vacatures.’ Volgens Janssen moet alle aandacht naar het invullen van andere vacatures en het verhogen van het huidige cao-bod. ‘De topbestuurder gaat daar geen ‘gamechanger’ in zijn.’ Deze weken zijn nog twee cao-overleggen.

De Groot ziet het liefst dat de opvolger een achtergrond heeft in het werkveld, maar ook beschikt over politieke ervaring. Hij heeft namen in zijn hoofd, maar wil die niet noemen. De nieuwe persoon aan de top moet volgens hem opkomen voor het personeel, maar ook op politiek gebied iets kunnen bereiken. Een voorbeeld is voormalig topman Roger van Boxtel, ‘een politiek dier’ die volgens De Groot op dat vlak zeker iets heeft bereikt. Uit ervaringen van medewerkers die in de medezeggenschapsraad zitten, maakt de vakbondsman op dat er nog niet concreet een opvolger in beeld is.

FNV’er Janssen is vooral op zoek naar een verbinder tussen de werkvloer en de top, een rol die Rintel volgens hem niet heeft kunnen vervullen. Zij heeft ‘gestuurd op krapte’, terwijl in nieuw beleid meer aandacht zou moeten zijn voor de menselijke maat en het uitbreiden van het personeelsbestand. Janssen vindt ervaring in ‘het spoor’ niet noodzakelijk.