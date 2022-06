Een lintje voor trouwe dienst, ‘ik vind dat bijzonder’

‘Deze foto komt uit de nalatenschap van mijn ouders. Achterop heeft mijn moeder geschreven dat hier mijn overgrootvader Bernardus Bos op staat, samen met zijn vrouw Jantje Emmelkamp. Ik ben blij dat zij dat heeft opgeschreven, anders wist ik niet wie het waren. Bernardus Bos is geboren in 1887. Het bijzondere is dat hij hier een lintje op heeft gespeld. Ik heb aan mijn oom, de laatste die nog leefde uit dat geslacht, gevraagd of hij wist waarvoor hij het lintje had gekregen. Hij vertelde dat mijn overgrootvader dat kreeg omdat hij 25 jaar in trouwe dienst in de stallen van een hereboer heeft gewerkt. Hij was jarenlang in dienst bij Cornelis Spithorst in Solwerd om de paarden en koetsen te verzorgen. Daarvoor werd hij gewaardeerd.

Ik vind ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .