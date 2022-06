Britse premier: oorlog tegen Rusland is als strijd tegen Hitler

De Britse premier Boris Johnson heeft de steun aan Oekraïne in de oorlog tegen Rusland vergeleken met de strijd tegen nazi-dictator Adolf Hitler. De prijs voor vrijheid is het waard om te betalen, vertelde Johnson maandag aan de Britse omroep BBC bij de G7-top in het Zuid-Duitse kasteel Elmau.

Democratieën hebben veel tijd nodig gehad een ​​antwoord te vinden op tirannie en agressie in het midden van de twintigste eeuw, en het was erg kostbaar. ‘Maar de nederlaag van dictaturen, met name nazi-Duitsland, bracht vele decennia van stabiliteit. Ook kwam er een wereldorde die steunt op een op regels gebaseerd internationaal systeem’, zei Johnson. ‘Het is de moeite waard dat te beschermen. Het is de moeite waard dat te verdedigen. Het brengt welvaart op de lange termijn.’

Groot-Brittannië moet ongeacht de kosten bereid zijn Oekraïne bij te staan ​​in de strijd tegen de agressie van Kremlin-chef Vladimir Poetin, benadrukte de premier. ‘Stel je voor dat we Poetin zouden toestaan ​​weg te komen met de gewelddadige overname van grote delen van een ander land, van een soeverein onafhankelijk gebied’, zei Johnson. De gevolgen ‘zouden absoluut angstaanjagend zijn’.

De Britten hebben Oekraïne sinds het begin van de oorlog op 24 februari ongeveer 1,7 miljard euro financiële en humanitaire hulp en ongeveer 1,5 miljard euro aan wapenleveringen gegeven.