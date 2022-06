Politie deelt boetes uit aan boeren op A28

Daarna zijn de boeren alsnog geblokkeerd. Alle boeren die op de snelweg staan, krijgen nu een bekeuring, aldus de woordvoerster. "Daarna proberen we hen te bewegen de snelweg te verlaten."

Ook op andere plekken in het land protesteren boeren met blokkades op de snelwegen.

Hooibalen

Op de A67 bij Liessel en de A2 ter hoogte van Best zijn hooibalen gelegd. De politie haalt deze van de weg en is met de boeren in gesprek. "De volgende stap is verbaliseren", zo zei een woordvoerster eerder op de dag al. In het uiterste geval zullen de tractoren worden weggesleept. "Het recht van protesteren ondersteunen wij, maar veiligheid staat echt voorop", aldus de politie Oost-Brabant. "We blijven in gesprek met de boeren om de wegen zo snel mogelijk weer vrij te krijgen."

Volgens de ANWB demonstreren boeren ook op de A7 van Groningen naar Heerenveen rondom Boerakker, en op de A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Paalgraven. Op beide wegen ontstaan files.