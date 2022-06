Evofenedex: ontzie luchtvracht bij krimpplannen Schiphol

Luchtvracht moet worden ontzien in de plannen voor het inkrimpen van het aantal vluchten op Schiphol. Daarvoor pleit ondernemersorganisatie evofenedex, die voor duizenden bedrijven in Nederland de belangen behartigt op het gebied van handel en logistiek.

Het kabinet kondigde vrijdag aan dat de hoeveelheid vliegbewegingen op de luchthaven structureel omlaag moet van 500.000 naar 440.000 per jaar. Evofenedex zegt begrip te hebben voor het besluit om de hinderbeperking van de omgeving en de uitstoot van CO2 en stikstof verder terug te dringen, maar maakt zich grote zorgen over de uitwerking van de plannen.

Vrachtvluchten maken volgens de organisatie maar rond de 2,5 procent uit van het totaalaantal vluchten op Schiphol. Maar ze leveren wel een belangrijke bijdrage aan de economische betekenis van het vliegveld, benadrukt evofenedex. Sinds 2018 staat de positie van vrachtvluchten al onder druk en is de vrachtcapaciteit en het aantal bestemmingen op Schiphol al afgenomen. Als het aantal beschikbare slots extra wordt beperkt zou dit leiden tot verdere afkalving van de positie van Schiphol als vrachthub, is de kritiek.

Ondernemerskoepel VNO-NCW uitte vrijdag ook al zorgen over de krimpplannen, en bij luchtvaartmaatschappijen waren de reacties eveneens fel. ‘Het lijkt er sterk op dat het kabinet bewust bezig is de luchtvaart de nek om te draaien’, stelde voorzitter Marnix Fruitema van BARIN, de belangenvereniging van in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen. KLM noemde de krimpplannen ‘dramatisch’ en vreesde voor het voortbestaan van het netwerk zoals we dat nu kennen.