Rechters: noodweer bij doden vriendin in chalet Voorthuizen

Een 37-jarige verdachte die zijn vriendin tijdens een ruzie in zijn chalet in Voorthuizen heeft omgebracht, handelde uit noodweer. Dit heeft de rechtbank in Utrecht maandag bepaald. Hij krijgt hier dan ook geen celstraf voor opgelegd. Wel is de 37-jarige Charel P. veroordeeld tot twaalf maanden cel voor het verbergen van haar lichaam in haar auto, die hij parkeerde bij een hotel in Eemnes. Hier werd ze pas een ruime week later ontdekt.