NAVO verachtvoudigt snelle reactiemacht

De troepen moeten in korte tijd kunnen reageren als de nood aan de man is, ook bijvoorbeeld om een aanval op NAVO-grondgebied af te slaan. Een deel van de troepenmacht kan zelfs in een paar dagen worden ingezet. De reactiemacht houdt hoofdkwartier in het Limburgse Brunssum en in Italië.

De versterking van de reactiemacht is nodig nu Rusland een rechtstreekse bedreiging vormt voor de veiligheid van de landen van de westerse militaire alliantie, zei Stoltenberg aan de vooravond van de NAVO-top in Madrid. Het bondgenootschap zal Rusland voortaan niet langer als ‘strategische partner’ aanduiden, zoals twaalf jaar geleden nog is afgesproken.