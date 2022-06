Boeren verzamelen met tractoren in natuurgebied Winterswijk

Maandagmiddag is een groep boeren het natuurgebied Korenburgerveen in de buurt van Winterswijk ingereden. De tractoren waarmee zij het terrein op zijn gekomen, trekken giertanks en dragen mest. Dat blijkt uit interne communicatie van de protesterende boeren.

Volgens de boeren was het gebied rondom het natuurgebied in de Achterhoek twintig jaar geleden landbouwgrond. Tegenwoordig is het een bufferzone, waarmee de natte veengrond en het droge boerenland van elkaar worden gescheiden.