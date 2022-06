‘Meest agressieve’ centrale bank verhoogt rente naar 200 procent

Het belangrijkste rentetarief bij de centrale bank was met 80 procent al extreem hoog. Maar dat wordt nu 200 procent, heeft gouverneur John Mangudya aangekondigd. Volgens hem is de ingreep nodig omdat de prijzen de pan uit rijzen en het consumentenvertrouwen in Zimbabwe daardoor wordt ondermijnd.

De recente hoge prijzen in Zimbabwe hebben min of meer dezelfde oorzaak als de hoge inflatie elders in de wereld, alleen in Zimbabwe zijn de problemen vele malen erger. Aangewakkerd door de verstoring van toeleveringsketens als gevolg van de oorlog in Oekraïne en coronalockdowns, is de inflatie in het land opgelopen tot bijna 192 procent. En de Zimbabwaanse dollar is dit jaar al 69 procent in waarde gedaald.

Hyperinflatie komt vaker voor in Zimbabwe. De laatste jaren nemen veel Zimbabwanen daarom ook al hun toevlucht tot buitenlandse munten om eten, brandstof en bijvoorbeeld medicijnen te kopen. Minister van Financiën Mthuli Ncube heeft aangegeven dat de Amerikaanse dollar voor tenminste vijf jaar ook echt wordt gelegaliseerd als te gebruiken munt.