EU-ministers akkoord met extra maatregelen om energie te besparen

De Europese klimaatministers stemmen in met nieuwe Europese maatregelen om energie te besparen. Die moeten ertoe bijdragen dat in 2030 55 procent minder CO2 wordt uitgestoten ten opzichte van 1990. Volgens minister Rob Jetten is energiebesparing een dringende noodzaak die geen uitstel duldt, zei hij tijdens de vergadering met zijn collega’s in Luxemburg.