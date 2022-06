FNV: derde van werknemers krijgt nu 0,19 euro kilometervergoeding

Slechts een derde van de Nederlandse werknemers krijgt de maximale onbelaste kilometervergoeding van 0,19 euro. Dat meldt vakbond FNV op basis van eigen onderzoek. Daarbij keek FNV alleen naar de afspraken die zijn gemaakt in collectieve arbeidsovereenkomsten.

Om de kilometervergoeding is veel te doen vanwege de hoge brandstofkosten. De compensatie voor het reizen van en naar werken is nu onbelast maximaal 0,19 euro per kilometer maar wordt volgend jaar verhoogd naar 0,21 euro. Vakbond CNV meldde al eerder dat bijna negen op de tien werkenden moeten toeleggen op de reiskosten.

Eerder dit jaar zei werkgeversorganisatie AWVN op basis van onderzoek dat twee op de drie werkgevers de kilometervergoeding willen verhogen zodra de overheid de onbelaste vergoeding per kilometer opvoert. De vakbonden wezen er al op dat de meeste werknemers nu minder krijgen dan dat maximum. Bijvoorbeeld in de ziekenhuizen, de gehandicaptenzorg en op Schiphol bij het grondpersoneel krijgen medewerkers veel minder, aldus FNV. De vakbond roept alle werkgevers weer op om zo snel mogelijk 0,19 euro per kilometer te gaan betalen en zodra de maximale onbelaste vergoeding omhooggaat, om die te betalen. ‘Overigens kunnen werkgevers ook al meer betalen’, zegt een woordvoerster.