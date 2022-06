Stookactie Schiphol levert 25.000 euro op, gedoneerd aan Giro555

Luchthaven Schiphol heeft zo’n 25.000 euro bespaard door de verwarming in de terminal en het hoofdkantoor drie maanden lang een graad lager te zetten. Het bedrag is overgemaakt aan Giro555, dat geld inzamelt voor hulp aan Oekraïne.

Directe aanleiding was de oorlog in het Oost-Europese land. Het vliegveld wil ook minder afhankelijk zijn van Russisch gas. De stookactie liep van maart tot en met mei.

Schiphol is al langer bezig om het gas- en energieverbruik terug te dringen. Zo komt de elektriciteit op de luchthaven van windenergie en hebben een groot gedeelte van de terminal, de meeste pieren en een aantal kantoren een warmte-en-koudeopslag. Dat is een duurzaam systeem dat koude en warmte-energie opslaat in de bodem. Schiphol wil in 2030 emissievrij zijn.