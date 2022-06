Agractie doet ‘laatste oproep’ om ‘boerenopstand te voorkomen’

Boerenactiegroep Agractie doet een ‘laatste oproep’ aan minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) om haar plannen niet door te zetten. ‘Ga niet door op de ingeslagen weg. Laat een vreedzame actie niet escaleren in een boerenopstand’, zegt voorman Bart Kemp in een maandagochtend verschenen video.

‘Weet dat boeren zullen vechten voor hun toekomst’, aldus Kemp. ‘Hoelang en hoever ze zullen vechten, is aan hen.’ De schapenboer die sinds 2019 het gezicht is van Agractie, zei vorige week tijdens het boerenprotest in het Gelderse Stroe al dat de Staat der Nederlanden ‘in oorlog’ is met de ‘boerenrepubliek’. Hij voegde daar voor de duidelijkheid aan toe dat de boeren hun strijd ‘zonder wapens moeten voeren’.

In zijn nieuwste vlog roept hij de minister nogmaals op tot ‘zorgvuldig overleg’ met de sector, om stikstofbeleid te maken dat kan rekenen op draagvlak op het platteland. ‘Keer terug van deze desastreuze plannen, ga in gesprek met ons over fundamenteel ander beleid.’