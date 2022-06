Prosus uitschieter in groene AEX-index na cijfers

Techinvesteerder Prosus was maandag de sterkste stijger in de AEX-index. De investeerder in bedrijven als Delivery Hero, Autotrader, Goodhabbitz, BUX en GoStudent opende de boeken over het boekjaar dat liep tot en met maart. Daarbij kondigde het bedrijf ook een aandeleninkoopprogramma aan. Het sentiment op de beurzen in Europa was positief, nadat de graadmeters op vrijdag ook al met winsten het weekend in gingen door de wegebbende vrees voor snelle renteverhogingen. Later deze week wordt ook meer duidelijk over de inflatie als Europees statistiekbureau Eurostat met nieuwe gegevens over de geldontwaarding komt.