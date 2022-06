Modelleurs waarschuwden voor eerste coronageval voor beddentekort

Modelleurs van het RIVM waarschuwden al voordat het coronavirus Nederland bereikte, dat ziekenhuizen bij een uitbraak in ons land in de knel zouden komen. In een ‘concept-memo’ van 9 februari 2020 die de NOS heeft gepubliceerd, staat dat de zorgcapaciteit ‘onvoldoende’ was om een uitbraak het hoofd te bieden. De medewerkers schreven destijds dat voor de ‘gehele range van schattingen’ de zorgvraag ‘uitstijgt boven de beschikbare capaciteit’.

In het schrijven schemerde ook al door dat het niet zou gaan lukken om met bron- en contactonderzoek het virus te stuiten. ‘Het helpt wel om een uitbraak af te remmen, niet om het te stoppen.’ Zonder ‘extreme bestrijdingsmaatregelen’ schatten de modelleurs in dat het aantal gevallen iedere vijf dagen zou verdubbelen. Dat zou dus ook gelden voor het aantal ernstig zieke patiënten dat ‘zorg, ziekenhuisopname of beademing nodig heeft’. Ook voor het risico dat zorgmedewerkers besmet zouden raken, met afnemende zorgcapaciteit tot gevolg, waarschuwden de medewerkers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) al.

De opstellers van de memo wezen er verder op dat ‘een aanzienlijk deel van de besmettingen’ al plaatsvindt voor de eerste ziekteverschijnselen. Ook daar zouden ze later gelijk in krijgen.

Naar de notitie werd in februari ook verwezen in het kritische rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uitbracht over de aanpak van de coronacrisis. De memo werd destijds niet breder verspreid door het ministerie van Volksgezondheid, tot frustratie van medische experts.