Vuurwerk zorgt voor paniek tijdens gaypride in New York

Tijdens een gaypride in New York is zondagavond onder de aanwezigen paniek ontstaan toen ze schoten dachten te horen. Honderden mensen probeerden Washington Square Park in allerijl te verlaten. Volgens de politie ging het om knallen die door vuurwerk werden veroorzaakt.

‘Er zijn geen schoten in Washington Square Park gelost. Na onderzoek is vastgesteld dat het vuurwerk was dat op de locatie werd afgestoken’, aldus de politie van New York. Die meldt verder dat niemand ernstige verwondingen overhield aan het voorval.

Duizenden mensen waren zondag in New York op de been om de parade bij te wonen. Het is de op een na grootste pride-parade van het land.

Eerder dit weekend heeft tijdens de viering van Gay Pride in Noorwegen een schietpartij plaatsgevonden bij een gaynachtclub in Oslo. Twee mensen kwamen om het leven en 21 raakten gewond.