Techinvesteerder Prosus verkoopt miljardenbelang in Chinees JD.com

Techinvesteerder Prosus heeft een miljardenbelang verkocht in de Chinese webwinkel JD.com. Dat heeft de aan de beurs in Amsterdam genoteerde onderneming bekendgemaakt bij de presentatie van zijn jaarcijfers.

Prosus investeert in bedrijven als Delivery Hero, AutoTrader en Swiggy en staat al jaren bekend als grootste aandeelhouder van Tencent. Van die laatste partij kreeg de firma bij wijze van speciaal dividend een grote hoeveelheid aandelen in JD.com uitgekeerd.

Zo werd Prosus opeens voor 4 procent eigenaar van dat Chinese e-commercebedrijf. Maar in de strategische plannen van Prosus komt JD.com helemaal niet voor. Daarom heeft de onderneming het belang weer te gelde gemaakt. De opbrengst komt neer op bijna 3,7 miljard dollar, omgerekend circa 3,5 miljard euro.

Prosus profiteert de laatste tijd flink van de toegenomen populariteit van onlineshoppen, waar de bedrijven waar de onderneming in investeert wel bij varen. Mede daardoor ging de omzet in het voorbije boekjaar, dat liep tot eind maart, met bijna een kwart omhoog tot 36,7 miljard dollar. De winst kwam mede door de vele investeringen die werden gedaan wel lager uit.

Naspers

Prosus is een afsplitsing van het Zuid-Afrikaanse mediabedrijf Naspers, dat zijn techinvesteringen in 2019 op eigen benen zette. Naspers stak meer dan twintig jaar terug tientallen miljoenen in het toen nog relatief kleine internetbedrijf Tencent, dat inmiddels is uitgegroeid tot een techconcern dat in Azië heel groot is met chatdiensten en games.

De onderneming is wel van plan om aandelen Tencent te gaan verkopen. Het geld wil Prosus gebruiken om de eigen aandeelhouders te belonen door middel van het terugkopen van aandelen. Daarbij wordt aangegeven dat het om kleine hoeveelheden aandelen zal gaan. Prosus bezit volgens recente gegevens bijna 29 procent van Tencent en topman Bob van Dijk wijst er in een toelichting op dat de deelneming nog steeds heel belangrijk is voor zijn bedrijf.