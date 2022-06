Oekraïens leger: aanvallen nabij Lisitsjansk afgeslagen

Ook Lisitsjansk zelf was opnieuw doelwit van zware lucht- en artillerieaanvallen. Russische troepen zouden in het zuiden al aan de rand van de stad zijn. Naar verluidt zijn enkele duizenden Oekraïense troepen in de stad gelegerd om de Russen tegen te houden.

Lisitsjansk ligt in de Oost-Oekraïense regio Loehansk in de buurt van Severodonetsk, aan de andere kant van de rivier. Severodonetsk hebben de Russen onlangs veroverd. Daarmee is Lisitsjansk als een van de laatste plekken in Loehansk nog in handen van Oekraïne.