Metalenprijzen stijgen door hoop op herstel Chinese economie

De prijzen van basismetalen als zink, nikkel, aluminium, lood, koper en tin tonen herstel, na de grootste prijsdaling in een jaar afgelopen week. De hoop dat de vraag naar metalen weer toeneemt door het herstel van de Chinese economie na de coronadip in het land stuwt de prijzen. Ook meldt de Amerikaanse bank Goldman Sachs in een rapport dat de wereldwijde voorraden van metalen nog altijd beperkt zijn, wat de prijs opdrijft.

Uit cijfers van het Chinese statistiekbureau bleek dat de Chinese industrie iets van herstel toont na de dip als gevolg van de strenge coronamaatregelen, waardoor de productie in het land werd verstoord. Het effect van de beperkingen in mei was minder schadelijk dan in april, omdat veel steden de strenge maatregelen wat begonnen af te zwakken. Economen verwachten dat de Chinese economische activiteit deze maand verder is aangetrokken, hoewel het herstel wel gematigd blijft.

De metalenprijzen koersen desondanks nog altijd af op de grootste driemaandelijkse daling sinds de financiële crisis van 2008 door de vrees voor een wereldwijde recessie. De LMEX-index van zes basismetalen daalde vorige week met 6,7 procent. Dat was de grootste wekelijkse daling sinds juni vorig jaar. Maandag lieten alle metalen op de London Metal Exchange een stijging zien. Zink steeg met ruim 1 procent tot 3387 dollar per ton.