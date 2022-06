Landelijke actieweek huisartsen tegen de vele extra taken

Huisartsen geven maandag de aftrap voor een landelijke actieweek als protest tegen de vele extra taken die zij op hun bord krijgen. Vrijdag sluiten ze de week af met een manifestatie op het Malieveld in Den Haag.

Vanaf maandag worden er door het land video’s getoond in wachtkamers en hangen er posters om aandacht te vragen voor de druk in de huisartsenzorg. Ook krijgen patiënten deze boodschap te horen via praktijkbandjes. Daarnaast worden patiënten opgeroepen om de acties te steunen via een voorbeeldbrief aan minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid).

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) verwacht dat er vrijdag velen duizenden huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners naar het Malieveld komen. De belangenorganisatie waarschuwt al langer dat de grens bereikt is van wat de huisartsenzorg aankan. Ze willen dat er concrete afspraken gemaakt worden in de zorgakkoorden zodat er de komende jaren daadwerkelijk veranderingen gaan plaatsvinden. Eerdere afspraken boden geen soelaas.

Huisartsen kregen de laatste jaren veel extra taken. Door de wachtlijsten bij ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg komen patiënten toch weer terecht bij hun huisarts. Daarnaast kwamen er vanuit de overheid en zorgverzekeraars allerlei extra administratieve taken bij.