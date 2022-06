Zelenski tegen inwoners Belarus: laat je niet de oorlog in slepen

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de bevolking van Belarus opgeroepen zich niet de oorlog van Rusland tegen Oekraïne in te laten slepen. Hij zei zondag in een videotoespraak dat de inwoners van zijn buurland ‘geen slaven’ zijn van Rusland en dus niet hoeven te dienen als ‘kanonnenvoer’. ‘Jullie hoeven niet te sterven’, benadrukte hij.

Belarus is een trouwe bondgenoot van Rusland. Zaterdag bood de Russische president Vladimir Poetin nog aan om gevechtsvliegtuigen van de Belarussische luchtmacht om te bouwen, zodat zij kernwapens kunnen dragen. ‘Deze modernisering kan in Russische fabrieken worden uitgevoerd’, zei hij nadat zijn Belarussische collega Aleksandr Loekasjenko daar in een tv-interview om had gevraagd.

Poetin zegde zaterdag ook toe dat hij Belarus binnen enkele maanden zal uitrusten met Iskander-raketsystemen. Die hebben een bereik van 500 kilometer en kunnen zowel met normale wapens als met kernkoppen worden uitgerust.

Zelenski waarschuwde zondag in zijn videotoespraak dat het Russische Kremlin alles voor Belarus probeert te beslissen. Hij riep de bevolking op zich daartegen te verzetten.