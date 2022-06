Inflatiecijfers beheersen opnieuw beursweek

Door de hoge inflatie hebben centrale banken ook besloten de rentes op te voeren. De afgelopen week stak daardoor ook de vrees voor een recessie de kop op. Als centrale banken door hogere leenkosten minder geld de economie in laten stromen, zou dat economische krimp kunnen veroorzaken.

Beleggers zullen daarom ook met veel belangstelling een door de Europese Centrale Bank georganiseerd evenement in Portugal volgen. In de stad Sintra komen bestuurders van centrale banken en andere kopstukken uit de financiële wereld bijeen om te praten over hun beleid.

Vrees

De afgelopen week zorgde de recessievrees enkele dagen voor forse verliezen op de aandelenmarkten. Daarna herstelden onder andere de Amsterdamse AEX-index en de belangrijkste graadmeters in New York, waarmee ze de week toch nog met een plus afsloten. Op de obligatiemarkten was sprake van grote schommelingen. Na een koersval, waarbij het rendement op de schuldpapieren juist stijgt, wonnen staatsobligaties weer aan waarde. De katalysator was een reeks tegenvallende macro-economische cijfers. Die maakte obligaties als veilige haven weer aantrekkelijker.

De recessievrees zorgde ook voor druk op grondstoffenprijzen, waardoor bijvoorbeeld olie goedkoper werd. Donderdag zijn in dat licht de ogen gericht op het maandelijkse overleg van oliekartel OPEC over productiequota. Het verbond van olieproducerende landen besloot bij de vorige bijeenkomst de oliekraan wat verder open te zetten om iets te doen aan de forse prijsstijgingen van de afgelopen maanden.

Olie

Olie staat ook geopolitiek op de agenda. Tijdens de top van de G7, een groep rijke industrielanden, vinden gesprekken plaats over een prijsplafond voor de import van Russische olie vanwege de oorlog in Oekraïne.

Beleggers kunnen zich ook weer buigen over enkele kwartaalberichten. Zo presenteert Nike maandag zijn resultaten over het vierde kwartaal. Afgelopen week waarschuwden analisten dat de sportkledingfabrikant last kan krijgen van de verminderde koopkracht van consumenten en de nasleep van lockdowns in China. In Amsterdam begint de beursweek met de jaarcijfers van techinvesteerder Prosus.