Flinke file op A2 na ongeluk, olie op weg gelekt

Op de A2 in de richting van Utrecht is zondagmiddag bij Geldermalsen een ongeluk gebeurd. Als gevolg hiervan is een lange file ontstaan, die volgens de ANWB voor meer dan een uur vertraging zorgt.

Bij het ongeluk is olie op de weg terechtgekomen. Die wordt nu opgeruimd. Rijkswaterstaat meldt dat drie rijstroken zijn gesloten, verkeer wordt omgeleid via de A59 en de A27.

Volgens Omroep Gelderland is door het ongeluk, dat tussen twee auto’s zou hebben plaatsgevonden, een persoon gewond geraakt.