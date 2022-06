Honderden mensen betogen ‘buiten schreeuwafstand’ G7-top

Volgens schattingen van de politie betogen circa achthonderd mensen in het Zuid-Duitse Garmisch-Partenkirchen tegen de G7. De demonstratie verloopt vreedzaam. De betogers zijn wel boos dat ze zo ver van de top in Schloss Elmau hun onvrede over de westerse leiders en hun beleid moeten uiten. Het slot waar de westerse leiders bijeen zijn, ligt circa 7 kilometer verderop. Tot ergernis van de manifestanten is de politie overal massaal aanwezig.

In het 75 kilometer noordelijker gelegen München hebben zondag enkele duizenden mensen tegen de G7 geprotesteerd. Daarbij zijn vier mensen aangehouden die zich volgens de politie agressief tegen agenten gedroegen. De politie had 3000 agenten ingeschakeld omdat ze dacht dat er wel 20.000 mensen zouden komen demonstreren en er mogelijk relschoppers op af kwamen. Maar de betoging in de Beierse hoofdstad had volgens de autoriteiten circa 4000 deelnemers.

De leider van een overkoepelende groep van protestbewegingen, Franz Haslbeck van de ‘Stop G7 Elmau’, heeft geklaagd dat betogers ver buiten de ‘schreeuwafstand’ van het slot worden gehouden. Zijn beweging heeft na lange onderhandelingen wel een ‘protestplek’ toegewezen gekregen op 500 meter afstand van het slot, maar dat is volgens hem ook te ver weg want de deelnemers aan de top kunnen de betogers zien noch horen.

Verscherpte controles

De politie is bang voor acties van extreemlinkse groepen en mogelijke protesten die te maken hebben met de kosten van het levensonderhoud, de coronamaatregelen en de oorlog in Oekraïne. Duitsland heeft de controles langs al zijn grenzen in de aanloop naar de conferentie verscherpt. Maar vooralsnog verloopt de top volgens plan en het slot is ook gekozen als ontmoetingsplaats omdat het afgelegen ligt en daardoor makkelijker af te schermen.

Het is ook niet de eerste top van de G7 in het in de Eerste Wereldoorlog verrezen slot. In juni 2015 was er ook een top van de groep van de zeven vooraanstaande westerse geïndustrialiseerde landen. De G7 is een op economische vraagstukken gerichte overleggroep van Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de VS. De EU, voorheen de Europese Economische Gemeenschap, schuift sinds 1977 ook aan. Het was aan het begin in 1975 een samenkomst in een kasteel bij Parijs waar de eerste leden informeel over wereldproblemen spraken. Maar de G7 heeft steeds meer gewicht gekregen als een westerse topconferentie.