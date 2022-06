Oekraïne roept op tot meer wapens en sancties na beschieting Kiev

Door de raketaanval zouden vijf mensen in de Oekraïense hoofdstad gewond zijn geraakt. Een flatgebouw in het centrum van de stad werd volgens de autoriteiten geraakt en vloog in brand. Reddingswerkers rukten uit om mensen onder het puin vandaan te halen.

‘De G7-top moet reageren met meer sancties tegen Rusland en meer zware wapens voor Oekraïne’, reageert Koeleba op Twitter. ‘Het zieke imperialisme van Rusland moet verslagen worden.’ De minister deelde een foto van een meisje van wie haar huis in Kiev zou zijn geraakt door de raketten. ‘Nog veel meer mensen in Oekraïne liggen onder vuur.’

De G7-landen zijn de komende dagen bijeen in het Duitse Schloss Elmau om onder meer te praten over de oorlog in Oekraïne en steun aan de regering in Kiev. De Oekraïense president Volodimir Zelenski geeft een digitale toespraak. Eerder op de dag werd aangekondigd dat de G7-landen een verbod instellen op de import van Russisch goud.