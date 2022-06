Biden: NAVO en G7 kunnen sterker uit oorlog in Oekraïne komen

‘We moeten bij elkaar blijven’, zei Biden over de aanpak van de Russische invasie in Oekraïne. Volgens hem had president Vladimir Poetin erop gerekend dat de NAVO en de G7 door de oorlog uiteen zouden vallen, maar is niets minder waar.

‘Dat is niet gebeurd en gaat ook niet gebeuren’, aldus Biden. ‘Ik denk dat we door dit alles heen kunnen geraken en er sterker uit kunnen komen.’

De G7, de grote industrielanden van de wereld, overleggen de komende dagen onder meer over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Naast de G7-leiders zijn ook kopstukken van de EU aanwezig en enkele andere regeringsleiders, zoals de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Hij gaat digitaal een toespraak houden.