22 doden gevonden in Zuid-Afrikaanse kroeg

In een kroeg in de Zuid-Afrikaanse Oost-kaap zijn zondagochtend 22 mensen dood aangetroffen, melden lokale media. De doodsoorzaak is nog niet bekend. De kroeg bevindt zich in de kustplaats Oos-Londen.

Een politiewoordvoerder zegt tegen de lokale zender Newzroom Afrika dat onder de doden zich 17 kinderen bevinden.

Mogelijk zou er paniek zijn ontstaan in de kroeg en werden er daardoor mensen doodgedrukt. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.