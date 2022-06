In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zondagochtend vroeg zeker vier explosies gehoord. Volgens berichten op sociale media zijn verschillende kruisraketten op de stad neergekomen. Burgemeester Vitali Klitsjko schreef op Telegram dat de wijk Sjevtsjenkivski in het centrum is getroffen.

Journalisten van AFP melden dat een appartementengebouw is geraakt en in brand staat.