VK verhoogt maximumstraf voor dodelijke ongelukken tot levenslang

Automobilisten die een dodelijk ongeluk veroorzaken lopen in het Verenigd Koninkrijk vanaf dinsdag het risico op een levenslange gevangenisstraf. Dan wordt een nieuwe wet van kracht die de huidige maximumstraf van veertien jaar verhoogt, meldt Sky News. Het veroorzaken van zwaar letsel door roekeloos rijden, geldt voortaan als een misdrijf.

Volgens de nieuwe regels mogen rechters levenslang opleggen als een chauffeur onder invloed van alcohol of drugs was of gevaarlijk rijgedrag vertoonde. ‘Teveel levens zijn verloren gegaan door roekeloos gedrag achter het stuur’, motiveerde minister van Justitie Dominic Raab de wetswijziging, aldus de televisiezender.