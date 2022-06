Russen: evacuatie burgers Severodonetsk gestaakt na beschietingen

Russische troepen hebben zaterdag de evacuatie gestaakt van burgers die zich schuilhielden in een chemische fabriek in de Oekraïense stad Severodonetsk. Volgens het Russische persbureau TASS verhinderden Oekraïense artilleriebeschietingen de veilige aftocht van de burgers.

Zowel Rusland als Oekraïne meldde zaterdag dat de strategisch gelegen stad in de regio Loehansk volledig in handen is van het Russische leger en van pro-Russische separatisten. Toch wordt er nog altijd gevochten. Een adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski erkende zaterdagavond dat de Oekraïense artillerie de stad beschiet. Volgens de adviseur zijn er ook nog Oekraïense commando’s in Severodonetsk die doelen doorgeven.

Er is wekenlang fel gevochten om Severodonetsk. De verovering van de stad was een belangrijk doel van Rusland, dat bijna de gehele regio Loehansk in handen heeft. De stad is door de gevechten bijna volledig verwoest, maar volgens Russische bronnen schuilen er nog een paar honderd burgers op het terrein van de chemische fabriek Azot.