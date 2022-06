G7-top in Duitsland begint, gevolgen oorlog in Oekraïne op agenda

De grote industrielanden van de wereld overleggen de komende dagen over onder meer de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. In het Duitse Elmau bij München komen namelijk de leiders van de G7-landen en de EU bijeen. Ook enkele andere leiders zijn uitgenodigd, zoals de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Hij gaat digitaal een toespraak houden.

Vooral de Verenigde Staten lijken aan te dringen op extra maatregelen tegen Moskou. Eerder deze week werd bekend dat de Amerikanen in gesprek zijn met bondgenoten over het instellen van een maximumprijs voor Russische olie. Op die manier willen de westerse landen ervoor zorgen dat Rusland minder geld kan verdienen aan de verkoop.

Daarnaast staan de voedselprijzen op de agenda. De oorlog in Oekraïne stuwt de prijzen omhoog voor granen, bakolie, brandstof en kunstmest. Rusland en Oekraïne zijn goed voor bijna een derde van de wereldwijde tarwevoorraden. Hoge voedselprijzen hebben de grootste gevolgen voor armere landen. Ook wordt er tijdens de top gesproken over bijvoorbeeld klimaatverandering, maar kenners rekenen op dat vlak niet op een doorbraak.

De topconferentie vindt plaats in Schloss Elmau, 75 kilometer ten zuiden van München. In juni 2015 was daar ook een top van de groep van de zeven vooraanstaande westerse geïndustrialiseerde landen. De G7 is een op economische vraagstukken gerichte overleggroep van Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de VS. De EU, eerder de Europese Economische Gemeenschap, schuift sinds 1977 ook aan.

Protestgroepen hebben aangekondigd te willen demonstreren tegen de economische top. De politie is bang voor acties van extreemlinkse groepen en mogelijke protesten die te maken hebben met de kosten van het levensonderhoud, de coronamaatregelen en de oorlog in Oekraïne.