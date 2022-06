Partijbestuur BIJ1 ‘overvallen’ door vertrek voorzitter

Het partijbestuur van BIJ1 laat weten ‘overvallen’ te zijn door het besluit van voorzitter Jursica Mills om haar functie neer te leggen. In een mail aan de afdelingen, die later deels is gepubliceerd door het Parool, noemt ze de partijcultuur ‘toxisch’ en ‘vol vriendjespolitiek en tegenstrijdigheden’.