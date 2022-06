PVDD-leider Ouwehand: Rutte is onzichtbaar in stikstofcrisis

Premier Mark Rutte is ‘onzichtbaar’ in de stikstofcrisis, vindt Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand. Op een congres van haar partij zegt ze dat hij ‘de taak heeft om zijn rol te spelen in deze discussie’.

Het kabinet presenteerde een paar weken geleden de eerste plannen voor de landbouwsector om de uitstoot van stikstof drastisch te verminderen. Afgelopen donderdag debatteerde de Tweede Kamer daarover. Aanwezig bij het debat waren stikstofminister Christianne van der Wal en minister Henk Staghouwer (Landbouw), maar niet premier Rutte.

Ouwehand vindt dat hij ‘het niet kan maken het over te laten aan Van der Wal alleen’. Volgens de PVDD-leider is Rutte verantwoordelijk voor bezuinigingen op het natuurbudget en het doorvoeren van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De rechter zette een streep door het PAS, waardoor veel bouwprojecten geen vergunning meer kregen voor stikstofuitstoot.

De premier zou van Ouwehand aan zijn achterban moeten uitleggen dat zijn VVD verkeerde keuzes heeft gemaakt. ‘Ze hebben de wetenschap genegeerd en de natuur belachelijk gemaakt. Leg uit dat je fouten hebt gemaakt en bied excuses aan.’

Over Van der Wal is de PVDD-leider wel te spreken. ‘Zij is de eerste minister die natuurherstel durft te verdedigen. Wat een verschil met onze minister-president.’ De plannen vindt ze nog niet ver genoeg gaan, maar zijn volgens haar wel ‘een mooi begin van het einde van de bio-industrie’.

De PVDD wil een ‘radicale koerswijziging’ realiseren, aldus Ouwehand. Dat kan ook door mee te besturen in onder meer gemeenteraden. Meebesturen is volgens haar geen doel op zichzelf: ‘prachtig als het lukt, anders zijn we aanjagers vanuit de oppositie. Aanjagen zullen we.’