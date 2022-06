Macron wil begin juli nieuwe regering

Macron sprak ook zijn vertrouwen uit in Borne, die dinsdag aanbod ontslag te nemen. Macron leed eerder deze maand een pijnlijke nederlaag toen zijn coalitie Ensemble de absolute meerderheid in het parlement kwijtraakte. Ensemble heeft nu ‘slechts’ 245 zetels in de Nationale Vergadering van 577 afgevaardigden. Macron regeerde voor de verkiezingen met een meerderheid van 350 zetels.

