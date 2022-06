Amerikaanse senatoren teleurgesteld in leden Hooggerechtshof

Verschillende Amerikaanse senatoren hebben hun teleurstelling over Brett Kavanaugh en Neil Gorsuch geuit. Beide zijn conservatieve leden van het Hooggerechtshof die vrijdag stemden voor intrekken van het abortusrecht, hoewel ze voor benoeming leken te suggereren dat ze dat niet zouden doen. Dat meldt The New York Times.

De Republikeinse senator Susan Collins sprak in 2018 twee uur met Kavanaugh, die met een moeilijke benoeming door de Senaat te maken had nadat een vrouw hem beschuldigd had van verkrachting. Collins was uiteindelijk een van de cruciale stemmen voor Kavanaugh, nadat hij haar beloofd had dat hij het abortusrecht niet zou intrekken. ‘Ik voel me misleid’, zegt Collins tegen The Times.

Ook de Democraat Joe Manchin, de enige Democraat die voor de benoeming van Kavanaugh stemde, uit teleurstelling. ‘Ik vertrouwde Brett Kavanaugh en Neil Gorsuch toen ze onder ede getuigden dat ze Roe versus Wade als vaststaande jurisprudentie zagen en ik ben gealarmeerd door het feit dat ze ervoor gekozen hebben de stabiliteit die twee generaties Amerikanen door Roe kenden op losse schroeven hebben gezet’, zegt hij tegen de krant.

Publieke hoorzittingen

Rechters die door de president worden genomineerd voor het hof worden met een stemming in de Senaat benoemd. De kandidaten worden tijdens publieke hoorzittingen voorafgaand aan de stemming vaak uitgehoord over posities die ze denken in te gaan nemen als ze benoemd worden. In die hoorzittingen komt meestal ook de vraag hoe ze tegen abortus aankijken aan de orde, die kandidaten vaak in vage termen beantwoorden. In sommige gevallen nodigen senatoren de kandidaten uit voor privé-discussies, zoals Collins met Kavanaugh deed.

Ook de Democratische senator Richard Blumenthal, die ooit voor het hof werkte als griffier en tegen de benoeming van Kavanaugh en Gorsuch stemde, uitte forse kritiek: ‘Ik heb geen respect meer voor een aantal rechters als je bedenkt wat ze tegen ons hebben gezegd in de hoorzitting’, zei hij tegen de krant. ‘Hun geloofwaardigheid naar ons toe en naar het Amerikaanse publiek is bijna nul.’