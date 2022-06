Greta Thunberg deelt op Glastonbury sneer uit naar wereldleiders

Thunberg richtte haar pijlen op de politieke wereldleiders. ‘Die zeggen dat ze iets aan het probleem doen, terwijl ze juist het tegenovergestelde doen’, zei de Zweedse. ‘Ze kunnen claimen dat ze het beste met het klimaat voorhebben, terwijl ze tegelijkertijd de fossiele infrastructuur in hun land uitbreiden. Ze kunnen zeggen dat ze alles doen voor het klimaat en ondertussen nieuwe kolencentrales openen of oliepijpleidingen aanleggen.’ Het is volgens haar niet alleen sociaal geaccepteerd dat onze politieke leiders liegen. ‘Het is eigenlijk ook wat we van ze verwachten’, zei ze.

Volgens de 19-jarige Thunberg zouden leiders moeten strijden voor het behoud van de mensheid en de natuur, maar vechten ze juist tegen degenen die willen voorkomen dat alles kapot gemaakt wordt. ‘Wij zijn niet het probleem’, concludeerde de activiste. ‘Er is tegen ons gelogen. Dat is ons grootste probleem.’

Het is volgens haar aan de jongeren van nu om het verschil te maken. ‘Tot nu toe hebben generaties voor ons gefaald.’ Hebzucht en egoïsme zorgden er volgens Thunberg voor dat een klein deel van de mensheid onvoorstelbare winsten kon maken ten koste van de hele wereldbevolking. ‘Maar nu hebben jij en ik de historische verantwoordelijkheid om het tij te keren’, zei ze tegen het publiek. ‘We groeien op in het belangrijkste moment van de wereldgeschiedenis. Samen kunnen we het meest slechte scenario dat de wereld te wachten staat omkeren. Het is aan ons. Niemand anders gaat dat voor ons doen.’