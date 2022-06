Oekraïne: Russische troepen hebben Severodonetsk veroverd

De Russen hebben na weken van felle gevechten en bombardementen de strategische Oekraïense stad Severodonetsk volledig in handen, meldt burgemeester Oleksandr Strjoek. ‘De stad is nu volledig bezet door Rusland. Ze proberen hun eigen bestuur te vestigen, voor zover ik weet hebben ze een soort commandant aangesteld’, aldus Strjoek op de nationale televisie.

Eerder zaterdag zei de burgemeester dat het Oekraïense leger zich bijna uit de stad had teruggetrokken. Vrijdag riep de gouverneur van de regio Loehansk de overgebleven troepen op uit de strategische stad in het oosten van het land te vertrekken. Volgens Sergej Gaidai heeft het geen nut voor de militairen om in de stad te blijven die bijna volledig in Russische handen is.

De verovering van Severodonetsk was een belangrijk doel van Rusland, dat bijna de gehele regio Loehansk in handen heeft. Het behouden van de stad werd door president Volodimir Zelenski eerder nog gezien als cruciaal voor de toekomst van de Donbas, de regio die sinds 2014 deels onder controle staat van pro-Russische separatisten.

Het Russische leger meldde zaterdag Lisitsjansk te zijn binnengetrokken, dat naast Severodonetsk ligt. Oekraïense militairen wisten de Russen de afgelopen dagen buiten de stad te houden, maar konden niet voorkomen dat meerdere nabijgelegen dorpen door Moskou werden veroverd.