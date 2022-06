Veel minder deelnemers bij protest G7-top in München dan verwacht

Bij een demonstratie in München tegen de economische topconferentie van de G7 die zondag 75 kilometer zuidelijker begint waren zo’n 4000 betogers op de been, laat de Beierse politie weten. Dat is veel minder dan de 20.000 die werden verwacht. Er hebben zich vooralsnog geen noemenswaardige incidenten voorgedaan, zegt de politie.