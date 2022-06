Grote betoging verwacht tegen top van G7 in München

In München wordt zaterdag betoogd tegen de economische topconferentie van de G7 die zondag 75 kilometer zuidelijker begint. De politie verwacht dat er minstens 20.000 mensen in de Beierse hoofdstad komen demonstreren. Het gaat om aanhangers van zeker vijftien verschillende groepen die allemaal het beleid van de westerse leiders afkeuren.

Er worden veel betogers verwacht die de maatregelen om klimaatverandering te temperen onvoldoende vinden, zoals tegenstanders van het gebruik van fossiele brandstoffen en tegenstanders van de globalisering. Onder de organisaties die tot het protest hebben opgeroepen zijn Greenpeace, het WWF en de milieubeweging Bund für Umwelt und Naturschutz die deel uitmaakt van internationale Friends of the Earth. Maandag willen betogers in optocht naar het slot waar de top is, Schloss Elmau, vlakbij de Oostenrijkse grens.

De politie is in München met 3000 agenten in de weer om te voorkomen dat relschoppers de orde verstoren, met name het ‘Zwarte Blok’, in het zwart gehulde links-extremisten. De politie is ook beducht voor tegenstanders van coronamaatregelen en mensen die boos zijn over de hoge kosten van levensonderhoud. Woensdag zijn in München ‘s nachts acht politieauto’s in brand gestoken en afgebrand. Ze stonden voor een hotel waar agenten waren ondergebracht die de topconferentie in het slot moeten beveiligen.

De top wordt van 26 tot 28 juni gehouden in een luxueus kuurhotel vlakbij de Oostenrijkse grens. Het is niet de eerste top van de G7 in het in de Eerste Wereldoorlog verrezen Schloss Elmau. In juni 2015 was er ook een top van de groep van de zeven vooraanstaande westerse geïndustrialiseerde landen.

De G7 is een op economische vraagstukken gerichte overleggroep van Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de VS. De EU, voorheen de Europese Economische Gemeenschap, schuift sinds 1977 ook aan. Het was aan het begin in 1975 een samenkomst in een kasteel bij Parijs waar de eerste leden informeel over wereldproblemen spraken. Maar de G7 heeft steeds meer gewicht gekregen als een westerse topconferentie.