Burgemeester Kiev wil nu echt met Berlijnse collega praten

Burgemeester Vitali Klitsjko van Kiev hoopt binnenkort echt met zijn Berlijns collega Franziska Giffey te spreken. Vrijdag maakte het kantoor van Giffey bekend dat ze het slachtoffer was geworden van een bedreiger die zich tijdens een videogesprek voordeed als Klitsjko en waarschijnlijk deepfake-technologie gebruikte. ‘Ik hoop dat we binnenkort via mijn officiële kanalen kunnen praten’, zei Klitsjko tegen de Duitse krant Bild.

Giffey voerde een gesprek van ongeveer vijftien minuten met een man die in alles leek op de burgemeester van Kiev. In de loop van de conversatie rezen echter vermoedens dat het om een bedrieger ging die gebruikmaakte van ‘deepfake’-technologie en werd het gesprek volgens een Berlijnse woordvoerster verbroken. Bij deepfake kunnen mensen de vorm aannemen van iemand anders en qua spraak en bewegingen heel realistisch overkomen.

De Oekraïense ambassadeur in Duitsland bevestigde later dat Giffey niet met Klitsjko had gesproken en er dus waarschijnlijk sprake was van deepfake. ‘Het maakt helaas deel uit van de realiteit dat de oorlog met alle middelen wordt gevoerd’, twitterde Giffey.

Ze is niet de enige die dit is overkomen. De burgemeester van Madrid, José Luis Martínez-Almeida, was ook het doelwit van een nepgesprek met Klitsjko, bevestigde de woordvoerder van zijn kantoor.