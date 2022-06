Koning: met vrede Europa op spel beseffen we belang krijgsmacht

Koning Willem-Alexander heeft in zijn toespraak voor de Veteranendag in Den Haag de nadruk gelegd op ‘hoe waardevol en kwetsbaar vrijheid is’. Hierbij verwees hij naar de oorlog in Oekraïne, waar de inwoners nu ‘haard en huis’ moeten verdedigen. ‘Nu de vrede in Europa op het spel staat, realiseren we ons hoe sterk we onze krijgsmacht nodig hebben’, aldus de koning tegenover de veteranen.