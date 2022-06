COC ontzet over schietpartij bij gayclub Oslo

Het COC is geschokt door de schietpartij in de Noorse hoofdstad Oslo, waarbij twee bezoekers van een gaynachtclub om het leven zijn gekomen. 21 mensen zijn gewond geraakt, van wie er tien slecht aan toe zijn.

‘Afschuwelijk en onvoorstelbaar. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers, hun nabestaanden en de lhbti-gemeenschap in Noorwegen. Het lijkt erop dat de mensen zijn vermoord om wie ze zijn. Iedereen is aangeslagen, boos en verdrietig. Maar tegelijk heerst er ook een gevoel van strijdbaarheid, van ‘we laten ons als gemeenschap niet intimideren en terug de kast in duwen’’, zegt een woordvoerder van de Nederlandse belangenvereniging.

De vermoedelijke dader is aangehouden. Hij is een 42-jarige Noor van Iraanse afkomst en een bekende van de politie. Wat zijn motief is geweest is nog niet duidelijk, maar de Noorse politie gaat uit van een daad van terrorisme. Er wordt ook naar de geestelijke gezondheid van de verdachte gekeken.

Naar aanleiding van het schietincident is de Pride-optocht die zaterdag in Oslo zou worden gehouden, afgeblazen.