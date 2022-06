Noorse politie onderzoekt schietpartij nachtclub als terrorisme

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden meerdere schoten afgevuurd vlak buiten de London Pub. Een ooggetuige zei tegen de Noorse krant Dagbladet dat hij ‘15 tot 20 schoten’ hoorde, waarop paniek ontstond en mensen begonnen te rennen.

Kort na het incident is in de buurt van de schietpartij met hulp van omstanders een persoon aangehouden, meldt de politie, die zegt de man te kennen. Hij zou alleen gehandeld hebben. De London Pub is een in Noorwegen beroemde nachtclub voor gays. Dit weekend wordt op verschillende plaatsen in Oslo de Pride gevierd.