OMT-voorzitter Van Dissel nog niet bezorgd over nieuwe coronagolf

RIVM-directeur en voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) Jaap van Dissel vindt het te vroeg om te zeggen of extra maatregelen nodig zijn, nu het aantal coronabesmettingen weer oploopt. In een interview met het AD zegt hij zaterdag wel rekening te houden met een serieuze opleving van het virus in het najaar en met nieuwe vaccinatierondes. Binnenkort praat Van Dissel het OMT bij.

Gemiddeld ligt het aantal nieuwe besmettingen rond de vijfduizend per dag. Het aantal ziekenhuisopnamen is opgelopen tot rond de vijftig per dag. ‘De aantallen nemen wat toe, maar dat leidt nu niet tot grote problemen in de ziekenhuizen’, zegt Van Dissel in het AD.

Hij benadrukt dat het belangrijk is de basisregels te blijven volgen: thuisblijven en zelftesten bij klachten. Volgens Van Dissel wordt de omikronsubvariant BA5 dominant in ons land. Die wordt vaak niet bij de eerste zelftest aangetroffen, zegt hij. ‘Dus bind de kat niet op het spek, volg de regels, het kan geen kwaad dubbel te testen met enkele dagen ertussen’, adviseert hij daarom in de krant.

Volgens hem besmetten mensen die de BA5-subvariant hebben tussen de 1,2 en 1,5 andere mensen. Die reproductiewaarde lag bij de eerste coronavariant in 2020 rond de 4. ‘Dat verschil komt waarschijnlijk door de de immuniteit die we hebben opgebouwd’, denkt Van Dissel. Daarmee moeten we het toenemende aantal besmettingen deze zomer ‘zonder veel problemen’ kunnen doorstaan. ‘Maar daarna is het onzekerder, je weet niet welke varianten nog opkomen’, waarschuwt hij in het AD.