Ondernemers bieden kijkje achter de schermen op de Wallen

Op zaterdag en zondag tussen 12.00 en 18.00 uur laten zo’n veertig ondernemers zien wat ze doen in dit deel van de oude binnenstad. Op het programma staat onder meer karaoke bij The Upcycle en een rondleiding bij bierbrouwerij De Prael. Bij Prostitutie Informatie Centrum (PIC) vertelt een sekswerker hoe het is op de Wallen achter het raam te werken. Ook kun je een kijkje nemen bij de buurthuiskamer van het Leger des Heils, in de Bananenbar ervaren hoe paaldansen eraan toegaat of je laten entertainen door een dragqueen bij Paleis van de Weemoed.

‘De levendige buurt met zijn rijke geschiedenis, tolerante karakter en diverse groep ondernemers, is vaak weggezet als eenzijdig, laagwaardig en louche’, schrijven de initiatiefnemers. ‘Niets is minder waar en dat laten we tijdens de Wallen Open Dagen zien.’