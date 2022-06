Na sobere coronajaren weer Veteranendag met defilé

Voorafgaand aan het defilé is er een bijeenkomst in De Koninklijke Schouwburg, met daarna de uitreiking van de vaandelopschriften op pontons op de Hofvijver. In totaal krijgen achttien krijgsmachteenheden van koning Willem-Alexander een vaandelopschrift voor hun inzet in Afghanistan.

Het defilé start en eindigt op het Malieveld. Ongeveer 3500 militairen en veteranen lopen mee. Vanwege de optocht zijn meerdere straten (deels) afgesloten. Het gaat onder meer om de Koningskade en de Bezuidenhoutseweg.

De Veteranendag eindigt met een concert van Alain Clark op het Malieveld.